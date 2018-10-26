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Шла не по «зебре»: пенсионерка погибла под колесами Daewoo Matiz на Полевском тракте
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Шла не по «зебре»: пенсионерка погибла под колесами Daewoo Matiz на Полевском тракте

Сегодня, 08:39ПроисшествияФото: E1.ru
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