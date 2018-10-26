Шла не по «зебре»: пенсионерка погибла под колесами Daewoo Matiz на Полевском тракте
Сегодня, 08:39ПроисшествияФото: E1.ru
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25 октября на трассе Екатеринбург — Полевской погибла пожилая женщина, попав под колеса автомобиля Daewoo Matiz. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, 29-летняя девушка ехала на Daewoo Matiz от Екатеринбурга в сторону Горного Щита. В этот момент на трассе рядом с Полеводством дорогу переходила женщина, которая попала под колеса автомобиля.
Пенсионерка пересекала дорогу в неположенном месте примерно в шести метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. При себе у женщины не было документов, ее личность устанавливается.
Водители также отмечают, что на этом участке дороги плохое освещение, и даже пешеходный переход не видно в темноте, пишет E1.ru.
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