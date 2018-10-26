Шла не по «зебре»: пенсионерка погибла под колесами Daewoo Matiz на Полевском тракте

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, 29-летняя девушка ехала на Daewoo Matiz от Екатеринбурга в сторону Горного Щита. В этот момент на трассе рядом с Полеводством дорогу переходила женщина, которая попала под колеса автомобиля.

Пенсионерка пересекала дорогу в неположенном месте примерно в шести метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. При себе у женщины не было документов, ее личность устанавливается.