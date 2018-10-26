Тагильчанин задержан по подозрению в краже денег у пенсионера

25 октября в ОП №16 обратился 69-летний пенсионер с заявлением о краже 6 тысяч рублей. Деньги были украдены из комнаты в коммунальной квартире, где проживал пожилой мужчина.

Полицейские выясняли, что накануне, в день получения пенсии, к потерпевшему зашел 30-летний сосед с просьбой одолжить 500 рублей. Пенсионер дал ему двухтысячную купюру. Мужчина сходил в ближайший магазин за спиртным и отдал пожилому мужчине сдачу. Через два дня после этого у пенсионера пропали деньги.

Участковые решили проверить на причастность к совершении кражи именно этого соседа. Мужчина сознался, что он, воспользовавшись недолгим отсутствием пенсионера, проник в его комнату и украл 6 тысяч рублей.