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Водитель Газели сбил пешехода у автовокзала в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Dsc08425

Водитель Газели сбил пешехода у автовокзала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:25Происшествия
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