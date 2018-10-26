Водитель Газели сбил пешехода у автовокзала в Нижнем Тагиле

26 октября около 8:40 в ГИБДД Нижнего Тагила поступила информация о ДТП. Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, выяснили, что водитель пассажирской Газели мужчина 1992 года рождения ехал по улице Садовая со стороны улицы Заводская к проспекту Строителей.

Поворачивая налево к дому №4 на улице Садовая, мужчина допустил наезд на пешехода, пересекавшего в этот момент проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.

В результате ДТП женщина 1983 года рождения получила сотрясение головы и ушиб левого колена. Она была госпитализирована в ЦГБ №4.