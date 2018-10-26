Водитель Газели сбил пешехода у автовокзала в Нижнем Тагиле

26 октября в 8:40 в Нижнем Тагиле водитель пассажирской Газели сбил женщину 1983 года рождения.
26 октября около 8:40 в ГИБДД Нижнего Тагила поступила информация о ДТП. Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, выяснили, что водитель пассажирской Газели мужчина 1992 года рождения ехал по улице Садовая со стороны улицы Заводская к проспекту Строителей.
Поворачивая налево к дому №4 на улице Садовая, мужчина допустил наезд на пешехода, пересекавшего в этот момент проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.
В результате ДТП женщина 1983 года рождения получила сотрясение головы и ушиб левого колена. Она была госпитализирована в ЦГБ №4.
Установлено, что водитель Газели привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД за 2018 год 7 раз. На момент ДТП он был трезв, этот факт подтвердился при освидетельствовании, информирует отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.