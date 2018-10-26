Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила её труп на улицу
Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: РИГ «Твой Континент»
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На одной из улиц столицы Свердловской области прохожие обнаружили труп женщины. Прибывшие на место полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемую в убийстве подругу жертвы.
Сюжеты: Екатеринбург
25 октября возле дома №60 на улице Сухоложская в Екатеринбурге прохожие обнаружили тело без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть и вызвали полицию.
Наряд полиции, благодаря служебной собаке по кличке Сталкер, вышел вначале к дому, а затем к квартире подозреваемой. Ею оказалась подруга умершей, с которой они поссорились при употреблении алкогольных напитков. Во время конфликта одна подруга зарезала другую и оттащила тело на улицу. Затем отмыла пол в подъезде для сокрытия следов преступления.
Как сообщает РИГ «Твой Континент», на данный момент подозреваемая находится в следственном изоляторе. Ей предъявлено обвинение в убийстве и грозит до 15 лет тюрьмы.
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