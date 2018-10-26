Жительница Екатеринбурга зарезала подругу и выбросила её труп на улицу

Наряд полиции, благодаря служебной собаке по кличке Сталкер, вышел вначале к дому, а затем к квартире подозреваемой. Ею оказалась подруга умершей, с которой они поссорились при употреблении алкогольных напитков. Во время конфликта одна подруга зарезала другую и оттащила тело на улицу. Затем отмыла пол в подъезде для сокрытия следов преступления.