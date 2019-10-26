На Серовском тракте в результате ДТП в автомобиле зажало пассажирку
Сегодня, 15:04ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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На Серовском тракте после поворота на Верхнюю Пышму столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пишет Е1.
В результате аварии пассажирка легковушки оказалась зажата в автомобиле. По словам очевидцев девушка находилась в тяжёлом состоянии.
Также свидетели ДТП сообщают, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля — он врезался в стоящий на обочине грузовик. Есть и те кто высказывает мнение о том, что водитель иномарки был пьян.
Шел за ним, только в средней полосе, успел увернуться. Там аромат все почувствовали. Да и по нему это четко видно, КамАЗ он не видел, тормозного пути нет вообще,сообщает в сосетях один из очевидцев.
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Также из-за ДТП на трассе образовалась пробка.
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