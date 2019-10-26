На Серовском тракте в результате ДТП в автомобиле зажало пассажирку

В результате аварии пассажирка легковушки оказалась зажата в автомобиле. По словам очевидцев девушка находилась в тяжёлом состоянии.

Также свидетели ДТП сообщают, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля — он врезался в стоящий на обочине грузовик. Есть и те кто высказывает мнение о том, что водитель иномарки был пьян.

Шел за ним, только в средней полосе, успел увернуться. Там аромат все почувствовали. Да и по нему это четко видно, КамАЗ он не видел, тормозного пути нет вообще,сообщает в сосетях один из очевидцев.