В Алтайском крае при лобовом столкновении минивэна и автобуса погибли восемь человек
Утром 26 октября на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск столкнулись минивэн и микроавтобус. В результате ДТП погибли восемь человек, сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 7.50 по местному времени. 27-летний водитель автомобиля Nissan Presage, следуя со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.
По предварительным данным, в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек. Шесть человек умерли на месте, один — в машине скорой помощи, ещё один — в больнице.
Пять человек с тяжёлыми травмами госпитализированы. В эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи.
Сотрудники ГИБДД устанавливают возможных очевидцев и свидетелей ДТП для уточнения обстоятельств, при которых стал возможен выезд автомобиля Nissan Presage на встречную полосу. Уже известно, что водитель машины не занимался частным извозом. В момент ДТП в машине находились только его родственники,рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.