В Алтайском крае при лобовом столкновении минивэна и автобуса погибли восемь человек

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, авария произошла в 7.50 по местному времени. 27-летний водитель автомобиля Nissan Presage, следуя со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat Ducato.

По предварительным данным, в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек. Шесть человек умерли на месте, один — в машине скорой помощи, ещё один — в больнице.

Пять человек с тяжёлыми травмами госпитализированы. В эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи.