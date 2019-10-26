В Бурятии из-за хлопка газа в кафе 12 человек получили травмы
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Бурятии
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В Улан-Удэ в результате хлопка газа в кафе пострадали 12 человек, возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба СК по Республике Бурятия.
Как рассказали в СК, утром 26 октября работники кафе начали готовить еду на кухне заведения. Вскоре они почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку. Однако сделать этого им не удалось. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение.
Травмы получили сотрудники кафе, среди которых 17-летний молодой человек. Все пострадавшие были госпитализированы.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда».
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