В Бурятии из-за хлопка газа в кафе 12 человек получили травмы

Как рассказали в СК, утром 26 октября работники кафе начали готовить еду на кухне заведения. Вскоре они почувствовали запах газа и попытались самостоятельно устранить утечку. Однако сделать этого им не удалось. Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от открытого огня работающих плит произошло воспламенение.