В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина

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В Екатеринбурге на улице Викулова из окна шестнадцатиэтажного дома выпала женщина, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На место происшествия приезжали медики, однако спасти женщину им не удалось. В следственном комитете рассказали, что смерть женщины не носит криминальный характер, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Тело женщины будет направлено на экспертизу для установления причины смерти.
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