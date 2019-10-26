В Нижнем Тагиле обнаружена свалка туш крупного рогатого скота
Сегодня, 14:21ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле в районе посёлка Рудник обнаружна свалка с трупами крупного рогатого скота, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
На свалку 25 октября случайно наткнулся местный житель. По его словам, помимо строительного и бытового мусора там лежали трупы собак, головы лошадей и крупного рогатого скота. При этом недалеко от этого места находится жилая зона.
Вот координаты 57.9665° 59.9302°, где мы обнаружили три захоронения. Там стоит просто ужасная вонь,рассказал молодой человек, обнаруживший свалку.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей