В Нижнем Тагиле сгорел грузовик МАН

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Сегодня, 26 октября, около семи часов утра в Нижнем Тагиле загорелся грузовой автомобиль МАН, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Огонь на площади четыре квадратных метра уничтожил кабину грузовика. На место происшествия выехали 10 спасателей и три единицы техники. Возгорание удалось потушить за две минуты.
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