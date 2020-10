В Дегтярске частично обрушилось здание овощебазы. Инцидент засняли очевидцы происшествия, пишет ЕАН.

По предварительным данным пострадавших нет. Как сообщили изданию в ГУ МЧС России по Свердловской области, здание является частной собственностью, а потому владелец будет разбирать завалы самостоятельно. На данный момент территория оцеплена. Напомним, в начале сентября в Краснотурьинске на перекрестке улиц Попова и Ленинского комсомола обрушилась водонапорная башня. В администрации города пояснили, что это были штатные работы и повода для паники нет. Момент обрушения водонапорной башни в Краснотурьинске попал на видео

