Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

Под Нижним Тагилом сгорел дом в коллективном саду около Исинского тракта, сообщает отдел надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт оператора в 24 октября в 05.50. Спасателей вызвал сторож коллективного сада № 11 «Нева». На площади 20 квадратных метров сгорел дом. В момент пожара в помещении никто не находился. По предварительной информации возгорание произошло на втором этаже из-за короткого замыкания. Собственница предполагает, что мыши могли перегрызть изоляцию электропроводки. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО По факту происшествия проводится проверка дознавателями. Напомним, 24 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Вагонке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек. В Нижнем Тагиле эвакуировали жильцов подъезда жилого дома из-за пожара

