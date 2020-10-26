Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

Под Нижним Тагилом сгорел садовый дом

Сегодня, 12:24ПроисшествияPhoto: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Под Нижним Тагилом сгорел дом в коллективном саду около Исинского тракта, сообщает отдел надзорной деятельности.

Вызов поступил на пульт оператора в 24 октября в 05.50. Спасателей вызвал сторож коллективного сада № 11 «Нева». На площади 20 квадратных метров сгорел дом. В момент пожара в помещении никто не находился. По предварительной информации возгорание произошло на втором этаже из-за короткого замыкания.

Собственница предполагает, что мыши могли перегрызть изоляцию электропроводки.

Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО

По факту происшествия проводится проверка дознавателями.

Напомним, 24 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире пятиэтажного дома на Вагонке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из дома эвакуировали 20 человек.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
пожары в Свердловской областиНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы