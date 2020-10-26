В Екатеринбурге загорелся магазин «Верный»

В Екатеринбурге загорелся магазин «Верный»

Сегодня, 09:38ПроисшествияPhoto: E1.ru
26 октября в Екатеринбурге 33 пожарных потушили продуктовый магазин «Верный», сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство около 8.00. На площади 50 квадратных метров горели товары в погрузочной зоне в магазине на улице Куйбышева.

Сообщается, что самостоятельно из помещения эвакуировались четыре сотрудника, посетителей в этот момент не было.

Открытое горение ликвидировано к 8.44, ведется проливка. В тушении принимали участие 33 сотрудника МЧС и восемь единиц техники.

Напомним, 22 октября в Екатеринбурге произошел пожар в общежитии Горного института. 250 человек были эвакуированы из здания.

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