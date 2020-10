В Нижнем Тагиле спасатели достали застрявшего в вентиляции мужчину

В Нижнем Тагиле спасатели помогли мужчине, который застрял в вентиляции, сообщает пресс-служба администрации города.

25 октября около 18.00 из отдела полиции №16 поступило сообщение о том, что в вентиляционном канале на чердаке дома застрял мужчина. На место происшествия приехала поисково-спасательная группа. Они разобрали часть вентиляции и достали пострадавшего через образовавшийся пролом. Мужчину при помощи альпийского снаряжения спустили в подъезд, там его передали сотрудникам скорой помощи. В настоящее время полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Photo: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в Екатеринбурге кота, который застрял между бетонными плитами в подвале, зооспасатели спасли при помощи эндоскопа и удочки. В Екатеринбурге с помощью эндоскопа спасли застрявшего в подвале кота

