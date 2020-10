В Нижнем Тагиле возле Драмтеатра произошел обрыв контактной сети. Об этом сообщили TagilCity.ru жители города.

Люди сообщают, что трамваи стоят с включенной аварийной сигнализацией. В МУП «Тагильский трамвай» TagilCity.ru эту информацию подтвердили. Там рассказали, что на место выехала аварийная машина. У нас произошел обрыв грузового ролика с тросами. Специалисты на месте работают, говорят в МУП «Тагильский трамвай». Напомним, в Нижнем Тагиле восстановилось движение трамваев после открытия моста на проспекте Мира. В Нижнем Тагиле открыто движение трамваев на проспекте Мира

