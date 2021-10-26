20-летний закладчик наркотиков задержан в Нижнем Тагиле

20-летнего молодого человека, имеющего при себе крупную партию наркотиков, задержали полицейские в Нижнем Тагиле. Теперь он подозревается в сбыте запрещенных веществ.

В процессе досмотра стражи порядка обнаружили у парня пакетики с веществами, которые он собирался раскладывать в нужных местах. На съемной квартире у тагильчанина нашлись 64 пакетика с наркотическим веществом, весы, полимерные банки со следовыми остатками запрещенного вещества и пустые пакетики зип-лок. Также полицейские установили места, в которых уже находились «закладки», разложенные подозреваемым. В них находился метилмефедрон. Масса изъятых запрещенных веществ в сумме составила почти 40 грамм, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». По словам молодого человека, он начал заниматься сбытом наркотиков с лета 2021 года. Он планировал отправиться в армию, однако перед этим решил заработать больше денег. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Фото: МУ МВД «Нижнетагильское» Напомним, в конце сентября полицейские изъяли у 49-летнего тагильчанина более пяти килограммов различных наркотиков на сумму более 100 миллионов рублей. Наркотики на 100 млн изъяты у жителя Нижнего Тагила

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