Частный дом, баня и квартира сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

Сообщение о первом пожаре на Ленинградском проспекте, 57 поступило 25 октября в 09.54. На третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.
В момент происшествия в квартире никого не было. Когда очевидцы на улице увидели дымящийся балкон, то они сообщили в МЧС. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание началось на балконе. Предполагаемой причиной является неосторожное обращение с огнем.
Второй пожар произошел утром 26 октября. Сообщение поступило с улицы Железнодорожная в 06.43. В результате сгорели частный дом, баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.
Хозяева, когда начался пожар, спали в доме. Их разбудила соседка и сообщила, что горит баня и тут же вызвала пожарных. Огонь на постройки распространился моментально, но жители успели эвакуироваться.