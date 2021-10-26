Частный дом, баня и квартира сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

Частный дом, баня и квартира сгорели за сутки в Нижнем Тагиле
Частный дом, баня и квартира сгорели за сутки в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:48ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила
Два пожара произошли в Нижнем Тагиле за минувшие сутки. В результате сгорел один частный дом, баня и квартира.

Сообщение о первом пожаре на Ленинградском проспекте, 57 поступило 25 октября в 09.54. На третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила.

В момент происшествия в квартире никого не было. Когда очевидцы на улице увидели дымящийся балкон, то они сообщили в МЧС. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание началось на балконе. Предполагаемой причиной является неосторожное обращение с огнем.

Фото:Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила

Второй пожар произошел утром 26 октября. Сообщение поступило с улицы Железнодорожная в 06.43. В результате сгорели частный дом, баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Хозяева, когда начался пожар, спали в доме. Их разбудила соседка и сообщила, что горит баня и тут же вызвала пожарных. Огонь на постройки распространился моментально, но жители успели эвакуироваться.

Сюжеты:
Нижний Тагил
происшествиепожарНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы