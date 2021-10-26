Частный дом, баня и квартира сгорели за сутки в Нижнем Тагиле

Два пожара произошли в Нижнем Тагиле за минувшие сутки. В результате сгорел один частный дом, баня и квартира.

Сообщение о первом пожаре на Ленинградском проспекте, 57 поступило 25 октября в 09.54. На третьем этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила четыре квадратных метра, сообщает Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила. В момент происшествия в квартире никого не было. Когда очевидцы на улице увидели дымящийся балкон, то они сообщили в МЧС. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание началось на балконе. Предполагаемой причиной является неосторожное обращение с огнем. Фото: Отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила Второй пожар произошел утром 26 октября. Сообщение поступило с улицы Железнодорожная в 06.43. В результате сгорели частный дом, баня и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 170 квадратных метров. Хозяева, когда начался пожар, спали в доме. Их разбудила соседка и сообщила, что горит баня и тут же вызвала пожарных. Огонь на постройки распространился моментально, но жители успели эвакуироваться. Двое уральцев заживо сгорели в автомобиле после ДТП в Свердловской области

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