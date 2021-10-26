Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков

Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков
Девять лет колонии получил адвокат из Екатеринбурга за распространение наркотиков
Сегодня, 10:35ПроисшествияФото: 1MI
30-летний адвокат из Екатеринбурга Антон Штоль приговорен к девяти годам лишения свободы за хранение наркотиков и изготовление огнестрельного оружия. Такой приговор вынес суд Нефтеюганска.

Суд установил, что весной 2021 года Штоль приобрел наркотические средства и перевез их из Пермского края в ХМАО. После он разместил их в тайниках на территории Нефтеюганского района. Полицейские изъяли у Штоля более трех килограммов запрещенных веществ, пишет ЕАН.

Кроме того, в ходе досмотра у адвоката были обнаружены огнестрельное оружие и самодельные боеприпасы к нему, а также поддельное служебное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Суд признал Антона Штоля виновным по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере», «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов к нему» и «Приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения».

В итоге адвоката приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 100 тысяч рублей.

Напомним, в Березовском курьер нарко-магазина получил 12 лет строгого режима. Наркотики он фасовал и прятал в доме подруги, а вырученные от их продажи деньги вкладывал в биткоины.

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наркотикиприговорадвокатЕкатеринбург
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