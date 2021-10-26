Из-за найденного черепа на берегу Исети свердловский СК начал проверку

Вчера, 25 октября, в лесополосе на территории Октябрьского района в Екатеринбурге прохожий нашел настоящие человеческие останки. Материалы по данному происшествию были направлены в СК.
Специалисты не обнаружили на черепе никаких повреждений, указывающих на насильственную смерть. Признаков криминального характера не найдено. По предварительным данным останки пролежали в реке Исеть примерно два года. Эксперты уточнили, что череп принадлежит взрослому человеку, возраст около 25 лет, половая принадлежность не сообщается. В пресс-службе СК Свердловской области пояснили, что более тщательная проверка начнется в ближайшее время.
На место обнаружения выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД и следственного отдела. Найденный череп направлен на судебно-медицинское исследование. О находке сообщил местный житель, который часто проходит тропинкой, возле которой был найден череп. Ранее он его в этом месте не видел,отметили в пресс-службе СУ СКР.