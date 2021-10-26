Стена в пятиэтажке рухнула из-за взрыва газа в Подмосковье

Сообщение в хлопке газо-воздушной смеси поступило в МЧС около 13.30. Взрыв произошел на первом этаже в одной из квартир. В результате разрушилась стена между комнатами, при этом остекление не пострадало.
На месте работали семь единиц техники и 21 спасатель, сообщает ГУ МЧС по Московской области.
Медики осмотрели восемь человек, никому из них госпитализация не потребовалась, пишет Интерфакс.
Напомним, два человека были госпитализированы с ожогами из-за взрыва на улице Московская в Екатеринбурге 24 октября. Причиной стал баллон с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа.