Стена в пятиэтажке рухнула из-за взрыва газа в Подмосковье

Стена в пятиэтажке рухнула из-за взрыва газа в Подмосковье
Стена в пятиэтажке рухнула из-за взрыва газа в Подмосковье
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Московкой области
Одна из стен в пятиэтажном доме рухнула из-за взрыва газа, который произошел в Видном Московской области.

Сообщение в хлопке газо-воздушной смеси поступило в МЧС около 13.30. Взрыв произошел на первом этаже в одной из квартир. В результате разрушилась стена между комнатами, при этом остекление не пострадало.

На месте работали семь единиц техники и 21 спасатель, сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Медики осмотрели восемь человек, никому из них госпитализация не потребовалась, пишет Интерфакс.

Напомним, два человека были госпитализированы с ожогами из-за взрыва на улице Московская в Екатеринбурге 24 октября. Причиной стал баллон с монтажной пеной, которым работали на кухне вблизи открытой дверцы духового шкафа.

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