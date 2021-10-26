В переломах рук и ребер новорожденному обвинила врачей жительница Краснотурьинска

В переломах рук и ребер у младенца после родов обвинила врачей жительница Краснотурьинска. Она не верит врачам, что это может быть генетическое заболевание.

Сына женщина родила 13 октября, а 18 октября узнала о том, что у него сломаны ребра. 22 октября оказалось, что у малыша сломаны и руки. Женщина проживает в поселке Сосьва и в октябре у нее родился третий ребенок. Роды принимали врачи краснотурьинского роддома. Когда головка ребенка во время родов вылезла наполовину, по словам женщины, она испытала сильные боли. Принимала роды девушка, врач Лобанов стоял около меня. Когда мне стало больно, он подошел ко мне и… Я не помню этот момент — надавил он мне на живот или нет… Вообще этого не помню, потому что больно было,говорит женщина. После родов ребенка поместили в реанимацию. Его роженица увидела только 15 октября. По ее словам, она сразу заметила, что ручка у сына слабая. Однако проведенный рентген еще перед подключением к трубкам показал, что все в порядке. 16 октября врачи сообщили, что снимок отправлен в детскую больницу, где сказали, что у ребенка сломаны ребра. После этого маму с сыном отправили в детскую больницу Краснотурьинска, где никаких снимков, по словам женщины, не делали, а лечили от колик. 18 октября хирург проверил ребенка и подтвердил перелом ребер. В результате ребенку была сделана тугая повязка на грудь. В пятницу 22 октября на повторном рентгене подтвердились еще и переломы рук. По словам женщины, врачи выдвинули несколько версий произошедшего. Они заявили, что это может быть генетическое заболевание, но сама пациентка утверждает, что ни у кого из родственников подобного не было. Также, рассказывает женщина, врачи предположили, что она могла сама передавить руки и ребра пеленкой. Пока с официальными жалобами женщина никуда не обращалась. В Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что прокомментировать ситуацию смогут только после того, как поступит официальная жалобы и будет проведена по ней проверка.

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