В Нижнем Тагиле на территории «Коксохима» монтажник разбился насмерть, упав с 37-метровой высоты
26 ноября 2011, 14:52Происшествия
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Об этом объявили всем сотрудникам НТМК и «Коксохима» на рапорте перед началом рабочей смены вчера, в пятницу.
В начале недели на предприятии «Коксохим» монтажник 1977 года рождения, выполняя монтаж оборудования, сорвался и упал с огромной высоты насмерть. Мужчина погиб мгновенно.
Как сообщили в рапорте, он не пристегнулся, нарушив тем самым правила по охране труда при работе на высоте.
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