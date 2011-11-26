В Нижнем Тагиле на территории «Коксохима» монтажник разбился насмерть, упав с 37-метровой высоты

В начале недели на предприятии «Коксохим» монтажник 1977 года рождения, выполняя монтаж оборудования, сорвался и упал с огромной высоты насмерть. Мужчина погиб мгновенно.

Как сообщили в рапорте, он не пристегнулся, нарушив тем самым правила по охране труда при работе на высоте.