Подробности утренней смертельной аварии на улице Юности в Нижнем Тагиле (ФОТО)
26 ноября 2013, 15:20Происшествия
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Сегодня в 9:00 на улице Юности напротив дома №5 (в районе перекрестка с улицей Докучаева) произошло смертельное ДТП – погиб пешеход.
Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, его сбил водитель Toyota Estima, мужчина 1984 года рождения, когда ехал по улице Юности в сторону проспекта Вагоностроителей. От полученных травм пешеход, мужчина 1955 года рождения, скончался на месте. Известно, что он переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Согласно статистическим данным, в течение ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В данных ДТП 8 пешеходов погибли и 25 человек получили травмы.
Приучите себя переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Это сбережет ваши жизни резюмируют в Отделении пропаганды.
Фото ГИБДД Нижнего Тагила
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