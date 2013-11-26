Подробности утренней смертельной аварии на улице Юности в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Как сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, его сбил водитель Toyota Estima, мужчина 1984 года рождения, когда ехал по улице Юности в сторону проспекта Вагоностроителей. От полученных травм пешеход, мужчина 1955 года рождения, скончался на месте. Известно, что он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Согласно статистическим данным, в течение ноября в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В данных ДТП 8 пешеходов погибли и 25 человек получили травмы.

Приучите себя переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Это сбережет ваши жизни резюмируют в Отделении пропаганды.

Фото ГИБДД Нижнего Тагила