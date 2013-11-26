Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Такая любовь: у тагильчанки «кавалер» вынес ноутбук и сотовый телефон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Такая любовь: у тагильчанки «кавалер» вынес ноутбук и сотовый телефон

26 ноября 2013, 12:48ПроисшествияЕвгения
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»