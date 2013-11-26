Такая любовь: у тагильчанки «кавалер» вынес ноутбук и сотовый телефон

Тут же к раскрытию преступления подключились сотрудники уголовного розыска: выяснили приметы «кавалера» и первым делом позвонили по номеру похищенного сотового телефона. Оперативникам сразу «улыбнулась удача». На звонок ответил мужчина, представившийся сторожем одного строительного объекта, расположенного в центре города. Он объяснил, что телефон забыл один из рабочих, когда заходил утром.

Установить данные того рабочего не составило особого труда. 38-летний мужчина, житель Гальянки, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, злоупотребляет алкоголем. Когда оперативники задержали его, мужчина не стал отпираться и признался в совершенном преступлении.

Похищенный ноутбук он, как выяснилось, успел продать таксисту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили водителя такси и изъяли у него похищенный ноутбук. На этот раз благодаря оперативности сотрудников полиции потерпевшая в короткий срок получила в целости и сохранности свое имущество.

Полицейские же предупреждают: не стоит впускать в дом малознакомых людей, даже если они вызывают у вас полное доверие. Первые впечатления часто бывают обманчивыми.

По факту кражи следственным отделом № 5 возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.158 УК РФ, до суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.