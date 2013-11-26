В Нижнем Тагиле сегодня утром сбили пешехода: возможно, насмерть

Известно, что ближайший перекресток - с улицей Энтузиастов, правда по стороне магазина, где и был сбит пешеход, нет тротуара - там промышленная зона, огороженная забором.

Очевидцы происшествия утверждают, что авария смертельная, однако точно пока это утверждать нельзя. На место выехали две оперативные бригады, подробности будут известны позже.

Как сообщил TagilCity.ru пользователь Алексей, перекрыта полоса в сторону отдела кадров УВЗ. Кроме того, он предоставил фото с место происшествия.

Мужчина лежит на левой полосе, автомобиль, минивэн, стоит метрах в 20 у обочины (на фото авто перед серебристым авто), разбито лобовое стекло с левой стороны добавил Алексей.