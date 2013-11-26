Житель пригорода Нижнего Тагила обвиняется в незаконной рубке деревьев. Ранее он уже убил человека

Инцидент произошел летом 2013 года, когда в Петрокаменском участковом лесничестве ГКУ СО «Нижнетагильское лесничество» он вырубил 26 сосен. Объем поваленных пород составил 37,9 м3. Ущерб лесничеству оценен в размере 527 274 рублей.

Оказывается, у этого человека серьезное криминальное прошлое. Начав еще подростком совершать кражи, он в общей сложности провел за решеткой 15 лет, имея за плечами 7 судимостей. А совсем недавно в пьяной ссоре убил человека. Следователем следственного комитета ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. По факту убийства проводится следствие.