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Житель пригорода Нижнего Тагила обвиняется в незаконной рубке деревьев. Ранее он уже убил человека
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель пригорода Нижнего Тагила обвиняется в незаконной рубке деревьев. Ранее он уже убил человека

26 ноября 2013, 14:35Происшествия
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