700 килограммов красной икры с плесенью изъяты в Кольцово в Екатеринбурге
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: Россельхознадзор по Свердловской области
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26 ноября УФСБ РФ совместно с сотрудниками транспортной прокуратуры в Кольцово задержали груз с 700 кг красной икры с плесенью. Товар без сопроводительных документов был доставлен из Петропавловска-Камчатского.
Сюжеты: Екатеринбург
Россельхознадзор провел оперативно-розыскные мероприятия по задержанию доставки красной икры в Свердловскую область. Двое граждан России занимались поставками некачественного продукта из Петропавловска-Камчатского.
Перевоз осуществлялся в багажном отделении самолета. Лососевая икра была без сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов.
В ходе исследования продукта эксперты постановили, что в составе икры содержится золотистый стафилококк и плесневелые грибы. Данные микроорганизмы являются опасны для здоровья и жизни людей.
В отношении граждан, перевозивших товар, возбуждено уголовное дело, сообщает «Областная газета».
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