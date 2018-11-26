700 килограммов красной икры с плесенью изъяты в Кольцово в Екатеринбурге

Россельхознадзор провел оперативно-розыскные мероприятия по задержанию доставки красной икры в Свердловскую область. Двое граждан России занимались поставками некачественного продукта из Петропавловска-Камчатского.

Перевоз осуществлялся в багажном отделении самолета. Лососевая икра была без сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов.

В ходе исследования продукта эксперты постановили, что в составе икры содержится золотистый стафилококк и плесневелые грибы. Данные микроорганизмы являются опасны для здоровья и жизни людей.