Был судим за убийство: мужчина зарезал отчима и скинул тело в колодец в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области направлены материалы для возбуждения дела по УК РФ в отношении 35-летнего екатеринбуржца. Ранее злоумышленник отбывал наказание за убийство.

В конце весны в доме по улице Полежаева житель Екатеринбурга употреблял с отчимом спиртные напитки. В момент застолья между мужчинами возник конфликт. Пасынок в порыве гнева схватил нож и ударил отчима несколько в живот. От полученных ранений мужчина сразу умер.

Обвиняемый, чтобы скрыть следы преступления, сбросил тело в колодец, затем замаскировал труп кучей мусора.

В начале августа соседи сообщили о пропаже мужчины, проживающего с пасынком. Следственный комитет провел расследование и собрал достаточно доказательств причастности обвиняемого. Подозреваемый написал признательные показания и сообщил правоохранительным органам место нахождения трупа.