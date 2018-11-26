Охрана концерт-холла избила посетителя в центре Екатеринбурга
Сегодня, 07:30ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 ноября в Екатеринбурге в концерт-холле «Свобода» охранники избили мужчину.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили Е1.RU, что посетители держали мужчину, а охранники в это время били его.
Мужчина обратился в полицию и был направлен в медучреждение для того, чтобы зафиксировать побои.
В полиции сообщили, что по факту случившегося организована проверка.
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