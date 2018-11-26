Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25 ноября в Екатеринбурге на ул. Шефской прорвало трубу, из-за чего улица оказалась затопленной холодной водой.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет E1.RU, вода разлилась по дороге, сильнее всего был затоплен участок на ул. Фрезеровщиков.
Специалисты МУП «Водоканал» сообщили, что вечером был отключен водовод, который был поврежден. В дальнейшем к устранению последствий затопления приступят бригада по благоустройству.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей