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Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 06:00ПроисшествияФото: E1.RU
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