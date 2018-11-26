Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

Как пишет E1.RU , вода разлилась по дороге, сильнее всего был затоплен участок на ул. Фрезеровщиков.

Специалисты МУП «Водоканал» сообщили, что вечером был отключен водовод, который был поврежден. В дальнейшем к устранению последствий затопления приступят бригада по благоустройству.