Три украинских корабля-нарушителя обстреляны российскими военными в Азовском море

Три корабля ВМС ВС Украины нарушили российские границы в Азовском море. При этом украинская сторона заявила, что переход группы кораблей был плановым, и ВМС заранее проинформировала Россию об этом в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако в ФСБ заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были.