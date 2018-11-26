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Три украинских корабля-нарушителя обстреляны российскими военными в Азовском море
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три украинских корабля-нарушителя обстреляны российскими военными в Азовском море

Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: pixabay.com
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