Три украинских корабля-нарушителя обстреляны российскими военными в Азовском море
Сегодня, 09:49ПроисшествияФото: pixabay.com
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В воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля нарушили морскую границу РФ в Азовском море, переходя из порта Одессы в порт Мариуполь. Катера Пограничной службы ФСБ РФ открыли огонь по нарушителям.
Три корабля ВМС ВС Украины нарушили российские границы в Азовском море. При этом украинская сторона заявила, что переход группы кораблей был плановым, и ВМС заранее проинформировала Россию об этом в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако в ФСБ заявили, что заявки на проход кораблей поданы не были.
В результате российские корабли и катера начали преследование нарушителей и открыли по ним огонь. Артиллерийские катера Украины «Бердянск» и «Никополь» в результате обстрела потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» принужден к остановке. Также корабли захвачены спецназом. Один украинский военный ранен, сообщают «Новые известия».
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