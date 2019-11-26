Ищет по пуле. Под Нижним Тагилом охотники расстреляли двух собак

Житель Нижнего Тагила Вениамин Бэй пытается найти мужчин, напавших на него и его собак на охоте. Мужчина рассказал, что охотился на глухаря. Уже когда из леса подходил к машине, раздались выстрелы. Затем он увидел, что обе его собаки ранены, а стреляли в них незнакомые ему охотники.

Я подбежал и увидел компанию людей около «Нивы», двое из них стреляли в собак. Я крикнул: «Что вы делаете?!» И они выстрелили в мою сторону,сказал мужчина.

Одна собака умерла сразу же, вторую Вениамин отвез в ветклинику Нижнего Тагила, однако оказалось, что пуля застряла близ позвоночника. Такую сложную операцию возможно сделать только в Екатеринбурге. Сейчас пес прооперирован и идет на поправку.

В день инцидента тагильчанин вернулся в лес, чтобы забрать труп второго пса, однако его уже не было. У мужчины есть пуля, которую извлекли из прооперированного животного. По ней он намерен найти стрелка.