Кричала в окно: в Екатеринбурге при пожаре погибла женщина-инвалид

В доме располагается детская поликлиника.

В пятиэтажном доме загорелась квартира, всех эвакуировали. Мы стояли и ждали приёма с грудным ребёнком. На первом этаже детская поликлиника, и в ней нет даже плана эвакуациии. Датчики не работают. Женщину-инвалида не смогли спасти, она кричала в окно, рассказывает одна из очевидцев.

В 19:29 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании. По прибытию пожарных из здания детской поликлиники все были эвакуированы. Из задымленного подъезда с помощью дыхательных масок эвакуировано 11 человек, из них три ребенка.