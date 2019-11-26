Кричала в окно: в Екатеринбурге при пожаре погибла женщина-инвалид
В Екатеринбурге на улице Начива Онуфриева, 32 произошел пожар, в результате которого погибла женщина-инвалид, сообщает E1.
В доме располагается детская поликлиника.
В пятиэтажном доме загорелась квартира, всех эвакуировали. Мы стояли и ждали приёма с грудным ребёнком. На первом этаже детская поликлиника, и в ней нет даже плана эвакуациии. Датчики не работают. Женщину-инвалида не смогли спасти, она кричала в окно, рассказывает одна из очевидцев.
В 19:29 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании. По прибытию пожарных из здания детской поликлиники все были эвакуированы. Из задымленного подъезда с помощью дыхательных масок эвакуировано 11 человек, из них три ребенка.
По факту возгорания начата проверка. На месте работают следователи, сотрудники МЧС и полиция. По предварительным данным криминал не усматривается, проводится осмотр и опросы. Тело погибшей женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.