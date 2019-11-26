Под Нижним Тагилом мужчина погиб при пожаре из-за нарушения правил безопасности
Сегодня, 11:02ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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25 ноября в частном доме в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом при пожаре погиб мужчина 1962 года рождения, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Площадь пожара составила 70 квадратных метров, повреждены стены, имущество, потолок, перекрытия частного дома. В тушении огня принимали участие 10 пожарных на четырех единицах спецтехники. При пожаре погиб хозяин дома.
По предварительной информации, к возгоранию могло привести нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
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