В Алапаевске в дом чиновницы бросили коктейль Молотова

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 ноября. Бутылка с коктейлем Молотова ударилась о подоконник, загорелось окно. Пожар смог потушить супруг Галины Канахиной. Затем были вызваны полицейские. Инцидент, со слов ветерана МВД Сергея Самкова, стоит рассматривать как хулиганство или покушение на убийство общеопасным способом.