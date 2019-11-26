В Алапаевске в дом чиновницы бросили коктейль Молотова
Сегодня, 14:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Алапаевске неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома советницы главы муниципалитета, сообщает Ура.ру.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 ноября. Бутылка с коктейлем Молотова ударилась о подоконник, загорелось окно. Пожар смог потушить супруг Галины Канахиной. Затем были вызваны полицейские. Инцидент, со слов ветерана МВД Сергея Самкова, стоит рассматривать как хулиганство или покушение на убийство общеопасным способом.
Сыщики уголовного розыска изъяли фрагменты разбившейся бутылки, следы, смывы продуктов горения, а также съемки с камер наблюдения, которые сейчас анализируют. Поджигатель действовал без маски,рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Также он подчеркнул, что по итогам проверки представители МВД примут процессуальное решение касательно возбуждения уголовного дела.
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