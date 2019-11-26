В Екатеринбурге погрузчик наехал на подростка

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала минувшим вечером погрузчик, убиравший снег на тротуаре, наехал на 17-летнего парня, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, водитель погрузчика LongGong убирал снег с тротуара, по которому в попутном направлении шел молодой человек. Как именно произошел наезд — предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
17-летний екатеринбуржец был госпитализирован в медучреждение с тяжелой травмой. У него диагностирован компрессионный прелом трех позвонков.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей