В Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина и восьмилетний ребенок
Сегодня на улице Карла Маркса, 23 А в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ее восьмилетняя дочь, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что, следуя со стороны улицы Островского в сторону улицы Огаркова при повороте налево водитель автомобиля «Форд Фокус» не пропустил «Лада Калина». В результате произошло столкновение, в котором пострадала женщина-водитель и ее ребенок.
Девочка была доставлена в ГБУЗ СО ««Детская городская больница г. Нижний Тагил» с ушибом паховой области слева. После осмотра медики отпустили ее домой.
В момент происшествия несовершеннолетняя находилась на заднем сидении автомобиля слева, пристегнутая ремнем безопасности.
Водитель «Лада Калина», женщина 1980 года рождения была доставлена в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. От госпитализации пострадавшая отказалась.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоиспекции, произведен осмотр места происшествия и транспортных средств. Также установлено, что на момент аварии оба водителя были трезвы.