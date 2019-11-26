В Нижнем Тагиле в ДТП пострадала женщина и восьмилетний ребенок

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что, следуя со стороны улицы Островского в сторону улицы Огаркова при повороте налево водитель автомобиля «Форд Фокус» не пропустил «Лада Калина». В результате произошло столкновение, в котором пострадала женщина-водитель и ее ребенок.

Девочка была доставлена в ГБУЗ СО ««Детская городская больница г. Нижний Тагил» с ушибом паховой области слева. После осмотра медики отпустили ее домой.

В момент происшествия несовершеннолетняя находилась на заднем сидении автомобиля слева, пристегнутая ремнем безопасности.

Водитель «Лада Калина», женщина 1980 года рождения была доставлена в ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки. От госпитализации пострадавшая отказалась.