В Верхней Салде на «ВСМПО Ависма» за день скончались двое мужчин
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: ВСМПО
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19 ноября на «ВСМПО Ависма» в Верхней Салде скончались двое мужчин, сообщает группа «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник на предприятии.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
По сообщению инсайдера, на рабочем месте стало плохо Владимиру Мартынову. Мужчина жаловался на сердце, он обратился в медпункт на заводе. Медработник приняла решение о срочной госпитализации мужчины, вызвала скорую и предупредила службу безопасности предприятия о необходимости пропустить карету скрой помощи.
Однако со слов работника ВСМПО, машину скорой на территорию не пускали 40 минут. Мужчина в это время скончался. Когда о трагическом инциденте сообщили в цех, попросив рабочих помочь погрузить тело, плохо стало мастеру производства. Он также скончался. По предварительной информации, у него оторвался тромб.
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