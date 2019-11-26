В Верхней Салде на «ВСМПО Ависма» за день скончались двое мужчин

По сообщению инсайдера, на рабочем месте стало плохо Владимиру Мартынову. Мужчина жаловался на сердце, он обратился в медпункт на заводе. Медработник приняла решение о срочной госпитализации мужчины, вызвала скорую и предупредила службу безопасности предприятия о необходимости пропустить карету скрой помощи.

Однако со слов работника ВСМПО, машину скорой на территорию не пускали 40 минут. Мужчина в это время скончался. Когда о трагическом инциденте сообщили в цех, попросив рабочих помочь погрузить тело, плохо стало мастеру производства. Он также скончался. По предварительной информации, у него оторвался тромб.