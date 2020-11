Свердловское УФАС оштрафует москвича за рекламу электронных сигарет в соцсетях

Управление УФАС по Свердловской области выписало штраф москвичу, рекламирующему электронные сигареты во «Вконтакте».

Рекламу и продажу одноразовых электронных сигарет в социальной сети обнаружил глава одного из адвокатских бюро. Обратившись к УФАС и прокуратуре региона, он заметил, что курительные средства находятся в свободной продаже, чем могут воспользоваться несовершеннолетние. Пометки, что сигареты предназначены для лиц, старше 18 лет, также отсутствовали, сообщает ZNAK. В результате, Свердловское УФАС вышло на московского рекламодателя Игоря Цыганок и предписало явиться для составления протокола об административном нарушении по статье 14.3 КоАП (Административная ответственность за спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака). В связи с пандемией COVID-19, управление обратилось к нарушителю с просьбой наладить дистанционную связь. Рекламный баннер был удален. Напомним, 23 ноября стало известно, что УФАС Свердловской области установило несколько случаев недобросовестного поведения АО «Энергопроминжиниринг-Югра» и ООО «ИнтерТрансГрупп» во время закупок. Они получали обеспечение по конкурсам, а потом отказывались от заключения договора без возврата средств. УФАС выявил случаи недобросовестного поведения заказчиков при проведении закупок

