Свердловское УФАС оштрафует москвича за рекламу электронных сигарет в соцсетях

Рекламу и продажу одноразовых электронных сигарет в социальной сети обнаружил глава одного из адвокатских бюро. Обратившись к УФАС и прокуратуре региона, он заметил, что курительные средства находятся в свободной продаже, чем могут воспользоваться несовершеннолетние. Пометки, что сигареты предназначены для лиц, старше 18 лет, также отсутствовали, сообщает ZNAK.