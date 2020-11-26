В Екатеринбурге сотрудница налоговой попалась на взятке и получила штраф

Во время проведения эксперимента, оперативниками была вручена взятка сотруднице налоговой. Использовались несколько настоящих купюр и ряд муляжей, номиналом в пять тысяч рублей. В операции приняли участие сотрудники ФСБ, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Суд Железнодорожного района Екатеринбурга рассмотрел дело сотрудницы ФНС Александры Семениченко по обвинению в получении взятки. Ее признали виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и назначили наказание в виде штрафа в размере 2,3 миллиона рублей. Кроме того, женщине запретили занимать должности в налоговых органах в течение пяти лет.
Напомним, накануне, бывший гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке.