В Екатеринбурге сотрудница налоговой попалась на взятке и получила штраф

В Екатеринбурге суд оштрафовал сотрудницу налоговой службы, попавшуюся на взятке.

Во время проведения эксперимента, оперативниками была вручена взятка сотруднице налоговой. Использовались несколько настоящих купюр и ряд муляжей, номиналом в пять тысяч рублей. В операции приняли участие сотрудники ФСБ, пишет Znak со ссылкой на собственный источник. Суд Железнодорожного района Екатеринбурга рассмотрел дело сотрудницы ФНС Александры Семениченко по обвинению в получении взятки. Ее признали виновной по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и назначили наказание в виде штрафа в размере 2,3 миллиона рублей. Кроме того, женщине запретили занимать должности в налоговых органах в течение пяти лет. Напомним, накануне, бывший гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке. Экс-гендиректор «Титановой долины» Кызласов частично признал вину по делу о взятке

