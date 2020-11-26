В Екатеринбурге в суд направлено дело об убийстве Ксении Каторгиной

Следствием установлено, что преступный замысел у подозреваемых возник в сентябре 2019 года. Они тщательно к нему подготовились и спланировали. Были приобретены пластиковые хомуты, электрошокер и нож. Выйдня на объявление Ксении через интернет, злоумышленники договорились с ней о встрече на улице Новаторов, куда погибшая приехала вечером 10 октября. Затем события развивались стремительным образом. Под предлогом девушку попросили переместиться в другое место, где поджидал сообщник. К женщине применили электрошок, но она не потеряла сознание и тогда одна из подозреваемых нанесла в область бедра и голени левой ноги не менее семи ударов ножом. После чего потерпевшую переместили на заднее сидение и связали руки пластиковыми хомутами. Затем ей было нанесено около семи ударов ножом в область грудной клетки. Ксения скончалась от совокупности травм. Её тело сбросили в колодец.