В Екатеринбурге в суд направлено дело об убийстве Ксении Каторгиной

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд дело с обвинительным заключением об убийстве Ксении Каторгиной, сообщает пресс-служба ведомства.

В Следственном комитете уточнили, что материалы дела, объемом 11 томов, направлены на рассмотрение в суд. Отмечается, что обвинительное заключение занимает около 300 страниц. Обвиняемым, в зависимости от статей и степени участия грозит наказание: по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), от восьми лет до пожизненного заключения;

по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), от пяти до 12 лет;

по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере) до семи лет тюрьмы;

по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой), до 15 лет;

по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере), до шести лет. Следствием установлено, что преступный замысел у подозреваемых возник в сентябре 2019 года. Они тщательно к нему подготовились и спланировали. Были приобретены пластиковые хомуты, электрошокер и нож. Выйдня на объявление Ксении через интернет, злоумышленники договорились с ней о встрече на улице Новаторов, куда погибшая приехала вечером 10 октября. Затем события развивались стремительным образом. Под предлогом девушку попросили переместиться в другое место, где поджидал сообщник. К женщине применили электрошок, но она не потеряла сознание и тогда одна из подозреваемых нанесла в область бедра и голени левой ноги не менее семи ударов ножом. После чего потерпевшую переместили на заднее сидение и связали руки пластиковыми хомутами. Затем ей было нанесено около семи ударов ножом в область грудной клетки. Ксения скончалась от совокупности травм. Её тело сбросили в колодец. Напомним, Ксения Каторгина пропала в начале октября, уехав продавать свой автомобиль Audi. Полицейские нашли её автомобиль позднее в Челябинской области со следами крови. Тело женщины было найдено 16 октября. Уехавшая продавать автомобиль екатеринбурженка найдена мертвой

