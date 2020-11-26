В Екатеринбурге вандалы нарисовали зачеркнутых петухов на стрит-артах ЛГБТ-тематики

В Екатеринбурге вандалы нарисовали зачеркнутых петухов на стрит-артах ЛГБТ-тематики

Сегодня, 11:51ПроисшествияPhoto: E1.ru
Вандалы испортили граффити, нарисованные во время фестиваля «Карт-бланш» в Екатеринбурге. Обе работы связаны с ЛГБТ. На каждом стрит-арте дописали фразу «Петух должен умереть» на немецком и нарисовали зачеркнутых петухов.

Первые граффити расположены на улице Сони Морозовой. Там изображена радуга, созданная с помощью кодовых изображений цветов. К ней дописали фразу: «Петух не птица, [гей] не человек».

По словам автора граффити, воронежского художника Миши Гудвина, в работе имеется второй смысл, так как радуга обычно ассоциируется с шестицветным флагом ЛГБТ.

С годами табу только усиливается, вводится запрет на пропаганду ЛГБТ, вносятся поправки в Конституцию, касающиеся брака, и такая политика будто бы накладывает запрет на сами цвета, что порой приводит к абсурду, сказал Миша Марвин порталу E1.

Вторые испорченные работы находятся между колоннами на улице Чапаева, 1. Они созданы художником из Санкт-Петербурга Стасом Багсом. Стрит-арт имеет название «Виталий может случиться с каждым». Сначала под портретом коня были перечислены женские имена и среди них одно мужское — Виталий (в данном случае имеется ввиду депутат Виталий Милонов, который прославился как один из авторов «Закона против пропаганды гомосексуализма», прим. ред.).

Здесь также был нарисован зачеркнутый петух.

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