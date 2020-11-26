В Екатеринбурге вандалы нарисовали зачеркнутых петухов на стрит-артах ЛГБТ-тематики

Вторые испорченные работы находятся между колоннами на улице Чапаева, 1. Они созданы художником из Санкт-Петербурга Стасом Багсом. Стрит-арт имеет название «Виталий может случиться с каждым». Сначала под портретом коня были перечислены женские имена и среди них одно мужское — Виталий (в данном случае имеется ввиду депутат Виталий Милонов, который прославился как один из авторов «Закона против пропаганды гомосексуализма», прим. ред.).