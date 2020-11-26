В Екатеринбурге «заминировали» офисное помещение в жилом доме

В Екатеринбурге «заминировали» офисное помещение в жилом доме

Сегодня, 11:46ПроисшествияPhoto: pixabay.com
Вчера вечером в Екатеринбурге поступило сообщение о минировании офисного помещения на первом этаже жилого дома.

Происшествие случилось в жилом комплексе «Созвездие» на улице Белинского, 222. Из помещения банка на первом этаже были эвакуированы все посетители.

Жильцы дома рассказали Znak, что поступило «то ли сообщение о минировании, то ли нашли в банке бесхозный пакет». У дома стояла пожарная машина.

Жители комплекса рассказали, что их оповестила полиция о том, что будет эвакуация всего третьего подъезда. Однако потом ее отменили.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, после проверки не потребовалась массовая эвакуация граждан. Причиной выезда силовиков стал портфель, оставленный в помещении. По камерам наблюдения выяснили, что его оставил один из клиентов.

Вероятно на радостях, убрав деньги в одежду, счастливый клиент ушел, а свой портфель впопыхах забыл. Он-то и стал причиной переполоха,рассказал Горелых.

По его словам, внутри него ничего криминального не нашли, а после проверки банк возобновил работу.

Напомним, 22 ноября в Екатеринбурге «заминировали» площадку показа скандального фильма ЛГБТ.

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