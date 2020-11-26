В Екатеринбурге «заминировали» офисное помещение в жилом доме

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, после проверки не потребовалась массовая эвакуация граждан. Причиной выезда силовиков стал портфель, оставленный в помещении. По камерам наблюдения выяснили, что его оставил один из клиентов.