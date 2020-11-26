В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП со сбитым на «зебре» пешеходом

Сотрудники полиции обращаются к данному и другим очевидцам, которые могут пролить свет на обстоятельства происшествия, с просьбой позвонить по телефону 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84. Либо лично посетить отдел ГИБДД на проспекте Мира, 57а.