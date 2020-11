В Нижнем Тагиле разыскивают очевидцев ДТП со сбитым на «зебре» пешеходом

В Нижнем Тагиле просят откликнуться очевидцев ДТП со сбитым пешеходом, которое произошло 21 ноября в 12.50 на улице Зари.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен очевидец. Им является водитель автомобиля «Вольво», который в момент ДТП находился в районе пешеходного перехода, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское». Сотрудники полиции обращаются к данному и другим очевидцам, которые могут пролить свет на обстоятельства происшествия, с просьбой позвонить по телефону 8 (3435) 47-70-01 или 8 (3435) 97-65-84. Либо лично посетить отдел ГИБДД на проспекте Мира, 57а. Напомним, 21 ноября неизвестный водитель совершил наезд на пешехода на нерегулируемом переходе на Вагонке. После происшествия пострадавший был госпитализирован с переломом руки. Водитель скрылся с места ДТП.

