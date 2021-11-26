29-летняя екатеринбурженка потеряла миллион из-за телефонных мошенников

29-летняя екатеринбурженка потеряла миллион из-за телефонных мошенников
29-летняя екатеринбурженка потеряла миллион из-за телефонных мошенников
Сегодня, 22:13ПроисшествияФото: 1MI
29-летняя местная жительница уральской столицы поверила уловкам телефонных мошенников и лишилась около миллиона рублей. Женщина оформила на свое имя сразу несколько кредитов.

Свердловчанка обратилась в полицию 26 ноября. Она рассказала, что три дня назад с ней связался незнакомый человек, который представился работником одного из силовых ведомств. Именно он и рассказал девушке, якобы с ее карты хотят похитить деньги, а для того, чтобы опередить «мошенников», нужно оформить кредиты и погасить их с помощью «специального» банкомата, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Свердловчанка поверила лже-силовику, сделала все необходимое и отправила средства на выданные счета. Когда девушка поняла, что стала жертвой мошенников, то обратилась в полицию.

Напомним, в начале ноября стало известно, что мошенники обманули блокадницу ВОВ. Незнакомая девушка притворилась племянницей пожилой женщины и попросила «отмазать» себя от тюрьмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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