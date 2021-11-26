Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев

Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев
Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: 1MI
Полиция и следственный комитет разыскивают Ивана Беляева, который пропал 12 августа 2021 года в Нижнем Тагиле.

В конце лета пропавший уехал по делам, а затем позвонил своей сожительнице и сказал, что возвращается, однако домой так и не вернулся.

В правоохранительных органах устанавливают знакомых Ивана Беляева, проверяют, были ли у него конфликты на работе и с родственниками, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в ведомстве также отрабатывают различные версии.

Рост Ивана Беляева — 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в ветровку с капюшоном цвета «хаки», темные штаны и черные кроссовки. Всех, у кого имеется информация о пропаже тагильчанина, просят сообщить в ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть тагильской полиции: 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, в Нижнем Тагиле 19 ноября в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка Мария Иванова. Девушка была обнаружена в Челябинске, куда она отправилась со своим другом. Она связалась с родителями и вернулась домой.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
следственный комитетполициярозыскНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы