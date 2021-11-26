Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев

Рост Ивана Беляева — 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в ветровку с капюшоном цвета «хаки», темные штаны и черные кроссовки. Всех, у кого имеется информация о пропаже тагильчанина, просят сообщить в ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть тагильской полиции: 8 (3435) 97-64-02.