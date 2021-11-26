Дорожный рабочий с Урала погиб в страшном ДТП на тюменской трассе

Дорожный рабочий с Урала погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Дорожный рабочий с Урала погиб в страшном ДТП на тюменской трассе
Вчера, 22:43ПроисшествияФото: 1MI
Двое рабочих скончались в ДТП, которое произошло 24 ноября на объездной дороге в Тюмени. Один из погибших — 61-летний Вадим, приехал на заработки со Среднего Урала.

В аварии дорожных рабочих буквально разорвало на проезжей части, а 25 ноября водителя — сотрудника Следственного комитета, майора юстиции Павла Шадрина, отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до 15 лет колонии за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть двух человек, сообщает 72.RU.

Коллег погибшего Вадима шокировала его смерть. По их словам, не так давно мужчина потерял паспорт и пытался его восстановить. Он приехал из Свердловской области в Тюмень на заработки.

Напомним, 25 ноября в Екатеринбурге на ЖБИ в ДТП скончался пятилетний мальчик. Он получил несколько серьезных травм и умер в больнице.

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