Изрезанная сыном мать скончалась в больнице Екатеринбурга

Инцидент произошел 25 ноября. Молодой человек набросился на маму с ножом, а потом пытался покончить с собой. 26 ноября ему будет избрана мера пресечения. Следствие планирует настоять на аресте. Кроме того, дело переквалифицировано и теперь подросток обвиняется в убийстве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет «КП-Екатеринбург».
Источники издания рассказывают, что сначала мальчик был доставлен в психиатрическую клинику из-за наличия склонностей к суициду. Он пытался убить себя, но решил не делать этого, увидев, что мать еще жива. Отмечается, что отец мальчика работает в епархии иконописцем.
На данный момент мальчик находится в СИЗО.