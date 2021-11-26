Изрезанная сыном мать скончалась в больнице Екатеринбурга

Изрезанная сыном мать скончалась в больнице Екатеринбурга
Изрезанная сыном мать скончалась в больнице Екатеринбурга
Сегодня, 12:08ПроисшествияФото: 1MI
Изрезанная 14-летним сыном 50-летняя женщина скончалась в больнице Екатеринбурга.

Инцидент произошел 25 ноября. Молодой человек набросился на маму с ножом, а потом пытался покончить с собой. 26 ноября ему будет избрана мера пресечения. Следствие планирует настоять на аресте. Кроме того, дело переквалифицировано и теперь подросток обвиняется в убийстве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет «КП-Екатеринбург».

Источники издания рассказывают, что сначала мальчик был доставлен в психиатрическую клинику из-за наличия склонностей к суициду. Он пытался убить себя, но решил не делать этого, увидев, что мать еще жива. Отмечается, что отец мальчика работает в епархии иконописцем.

На данный момент мальчик находится в СИЗО.

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Екатеринбург
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