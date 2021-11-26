Изрезанная сыном мать скончалась в больнице Екатеринбурга

Инцидент произошел 25 ноября. Молодой человек набросился на маму с ножом, а потом пытался покончить с собой. 26 ноября ему будет избрана мера пресечения. Следствие планирует настоять на аресте. Кроме того, дело переквалифицировано и теперь подросток обвиняется в убийстве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет «КП-Екатеринбург».