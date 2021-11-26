Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров

В телеграмме, отправленной главе Кемеровской области Сергею Цивилеву, Владимир Якушев выразил искренние соболезнования от имени всех жителей Уральского федерального округа родственникам погибших шахтеров, а также подчеркнул важность оказания сейчас им всей возможной помощи.
Евгений Куйвашев также принес соболезнования в телеграмме губернатору Кузбасса и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.
Страшная трагедия случилась 25-го ноября в Кемеровской области. В шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате которого погибли 46 шахтеров. Общее число пострадавших составляет 63 человека. В отношении директора шахты, его заместителя и начальника участка возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшее за собой по неосторожности смерть людей, сообщает «КП-Екатеринбург».