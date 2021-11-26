Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров

Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров
Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров
Сегодня, 16:23ПроисшествияФото: Pixabay
Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принесли свои соболезнования близким погибших на шахте «Листвяжная».

В телеграмме, отправленной главе Кемеровской области Сергею Цивилеву, Владимир Якушев выразил искренние соболезнования от имени всех жителей Уральского федерального округа родственникам погибших шахтеров, а также подчеркнул важность оказания сейчас им всей возможной помощи.

Евгений Куйвашев также принес соболезнования в телеграмме губернатору Кузбасса и выразил готовность оказать всю необходимую помощь.

Страшная трагедия случилась 25-го ноября в Кемеровской области. В шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате которого погибли 46 шахтеров. Общее число пострадавших составляет 63 человека. В отношении директора шахты, его заместителя и начальника участка возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшее за собой по неосторожности смерть людей, сообщает «КП-Екатеринбург».

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