Куйвашев и Якушев принесли соболезнования родным погибших в Кузбассе шахтеров

Страшная трагедия случилась 25-го ноября в Кемеровской области. В шахте «Листвяжная» произошел взрыв, в результате которого погибли 46 шахтеров. Общее число пострадавших составляет 63 человека. В отношении директора шахты, его заместителя и начальника участка возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшее за собой по неосторожности смерть людей, сообщает «КП-Екатеринбург».