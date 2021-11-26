Неизвестные подрались с депутатом в магазине Асбеста из-за порчи товара

В этот момент в магазин вошел депутат Рустам Гарипов, он попросил молодых людей успокоиться и вернуть товар на место. В результате между мужчинами завязалась драка. Гарипов пытался задержать нарушителей, но ему это не удалось. Мужчины ушли до приезда полиции.