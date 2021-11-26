Неизвестные подрались с депутатом в магазине Асбеста из-за порчи товара

Двое мужчин зашли без масок в магазин «Ассорти», несмотря на строгое соблюдение антиковидных мер. Продавцы сделали замечание молодым людям и попросили надеть маски, сообщается в группе «Инцидент Асбест» Вконтакте.
Однако мужчины отреагировали агрессивно. Они достали телефон и стали провоцировать продавцов на конфликт. Мужчины взяли с витрины товар и не оплатили его, но нарушили целостность упаковки.
В этот момент в магазин вошел депутат Рустам Гарипов, он попросил молодых людей успокоиться и вернуть товар на место. В результате между мужчинами завязалась драка. Гарипов пытался задержать нарушителей, но ему это не удалось. Мужчины ушли до приезда полиции.